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  4. 04 Eylül 2018 17:53

Tolga Ciğerci gerçeği ortaya çıktı ! Beşiktaş...

Galatasaray'dan ayrılan Tolga Ciğerci'nin, Beşiktaş ve Başakşehir'in tekliflerini reddettiği ortaya çıktı.

Tolga Ciğerci gerçeği ortaya çıktı ! Beşiktaş...
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Transferin son saatlerinde Fenerbahçe ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Tolga Ciğerci'nin Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i reddettiği belirtildi.

26 yaşındaki gurbetçi futbolcunun, Galatasaray'la yollannı ayırdıktan sonra Almanya'ya dönme kararı aldığı ancak San-Lacivertli kulüpten gelen teklif üzerine bundan vazgeçtiği öğrenildi.

Beşiktaş ve Başakşehir'e gitmeyen Tolga, "Fenerbahçe'de oynayacağım için mutluyum. Burada başanlı olmak ve Fenerbahçe'ye katkıda bulunmak istiyorum. İlk maçıma çıkmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Star

Başakşehir , beşiktaş , fenerbahçe , Tolga Ciğerci
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