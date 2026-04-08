Batman Petrol Spor, Trendyol 1. Lig'e yükseldi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Batman Petrol Spor, deplasmanda Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 mağlup ederek ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Trendyol 1. Lig'e yükseldi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 35. hafta mücadelesine çıkan Batman Petrol Spor, nefes kesen maçta Sincan Belediye Ankaraspor'u 3-2 devirerek hedefine ulaştı. Deplasmanda aldığı bu kritik galibiyetle puanını 79'a çıkaran Batman temsilcisi, rakipleriyle arasındaki farkı koruyarak ligin bitimine 3 hafta kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi. Bu tarihi başarıyla birlikte Batman Petrol Spor, önümüzdeki sezon Trendyol 1. Lig'de boy göstermeye hak kazandı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 1. Lig'e yükselen Batman Petrol Spor için bir tebrik mesajı yayımlayarak, "Başarılarından dolayı Batman Petrol Spor A.Ş. Başkanı Mehmet Hakan Toy'u, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Batman Petrol Spor A.Ş. camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol 1. Lig'de başarılar dileriz" dedi. İHA