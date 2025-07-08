TFF duyurdu: Yabancı kuralı bir kez daha değişti
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TFF, yabancı kuralında bir kez daha değişikliğe gidildiğini duyurdu. Bu sezon 12+2 yabancı kuralındaki 2003 doğumlu oyuncu kriteri 2002 doğumlu olarak değiştirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yabancı futbolcu kuralında yapılan değişikliği duyurdu.
TFF, bu sezon 12+2 yabancı kuralındaki 2003 doğumlu oyuncu kriterini 2002 doğumlu olarak değiştirdi. Bu değişiklikle 2002 doğumlu oyuncular kontenjana uyacak.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 – 2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez. 2025-2026 sezonunda bu kapsamda sözleşme yapmış ve A Takım Listesine yazılmış 2002 yılı
içerisinde doğmuş yabancı uyruklu futbolcular ile 1 sezondan fazla süreli sözleşme imzalanması halinde bu futbolcular 2 sezon boyunca bu kurala tabi olarak A Takım Listesine yazılabilirler. 2026 – 2027 sezonunda ise 14 yabancı futbolcunun en az 4’ünün 01.01.2003 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur."
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