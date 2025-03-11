TFF’den yabancı hakem için resmi açıklama geldi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakem konusunda beklenen resmi açıklamayı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yabancı hakemle ilgili çıkan haberlerin gerçeğini yansıtmadığını söyledi.

Hacıosmanoğlu, henüz bir karar alınmadığını belirtirken değerlendirme yapılacağını belirtti.

Ekol TV'ye konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Ben kimseye asla gibi bir laf söylemedim. Bir şey söylersem, açıklama yaparsam hepiniz duyarsınız." dedi.

Hacıosmanoğlu ayrıca, "Kulüpler şunu istedi bunu istedi diye bir karar alacak değiliz. Almayız. Birlikte oturup karar alacağız." açıklamasında bulundu.

Öte yandan TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz da yabancı hakem konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını söyledi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinde yabancı hakemin görev alması için TFF'ye resmi başvuruda bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray da derbi maçlarında yabancı hakem olmasına sıcak bakıyor. TFF'nin konuyla ilgili alacağı son karar merakla bekleniyor.