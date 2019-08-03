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  4. 03 Ağustos 2019 21:04

Türk Telekom Stadı'nda 'Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor' sesleri

Galatasaray tribünlerinde Falcao sesleri... Sarı-Kırmızılı takımın bu akşam Yunan ekibi Panatnihaikos ile oynayacağı maçı öncesinde taraftarlar Falcao tezahüratları yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda 'Taraftar çıldırdı, Falcao'yu istiyor' sesleri
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Galatasaray'ın Radamel Falcao aşkı, Türk Telekom Stadyumu'na taşındı. Galatasaray'ın Türk Telekom Stadyumu'nda Panathinaikos ile karşılaştığı hazırlık maçı öncesinde taraftarlar Falcao tezahüratlarında bulundu.

Panathinaikos maçına ciddi bir ilgi gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde ''Taraftar çıldırdı Falcao'yu istiyor'' diye bağırdılar.

FALCAO BEĞENMİŞTİ!

Taraftarlar, uzun bir süre Kolombiyalı golcü lehine tezahüratlarda bulundular. Falcao, kısa süre önce Instagram hesabından Galatasaray taraftarlarının olduğu bir videoyu beğenmişti.

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