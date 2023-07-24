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Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu
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Türkiye'yi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Süper Lig'de geride kalan sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, 3. sırada bitiren Beşiktaş ve ligi 4. tamamlayan Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılım hakkı kazanmıştı.

 

Fenerbahçe'nin Zimbru, Beşiktaş ise Tirana kulübüyle karşı karşıya geleceği belli olmuştu. Adana Demirspor da Cluj ile eşleşmişti.

 Üç temsilcimizin rakiplerini elemeleri halinde 3. ön eleme turunda karşılaşacakları takımlar ise kura çekiminin ardından belli oldu.

Fenerbahçe, Zimbru'yu elemesi durumunda Maribor-Differdange 03 eşleşmesinin galibiyle ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Tirana engelini geçerse Zeljeznicar-Neftçi Bakü eşleşmesinin kazananıyla kozlarını paylaşacak.

Adana Demirspor, Cluj'u elemesi halinde NK Osijek - Zte eşleşmesinin galibiyle ile karşı karşıya gelecek.

 

 

 

Etiketler Fenerbahçe Beşiktaş Adana Demirspor muhtemel rakipler rakip uefa
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