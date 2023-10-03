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Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Spartak Trnava maçının hakemi belli oldu
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Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda deplasmanda Slovak temsilcisi Spartak Trnava ile oynayacağı karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. Anton Malatinsky Stadyumu’nda oynanacak bu mücadelede Alman hakem Sascha Stegemann düdük çalacak.

Stegemann’ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

Maçta VAR koltuğunda Benjamin Brand, AVAR’da Christian Dingert oturacak.

Etiketler hakem fenerbahçe spartak trnava maç hakemi maçın hakemi UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu Slovak Sascha Stegemann
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