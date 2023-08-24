Kadıköy'de gol yağmuru: Fenerbahçe tur kapısını araladı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında sahasında konuk ettiği Hollanda temsilcisi Twente’yi 5-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Twente'yi konuk etti. Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 5-1'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe'de galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Jayden Oosterwolde, 60. dakikada Sebastian Szymanski, 62 ile 74. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve uzatma dakikalarında penaltıdan Dusan Tadic attı. Twente'nin golü 20. dakikada Manfred Ugalde'den geldi.

Twente'de Youri Regeer, 43. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rövanş karşılaşması öncesi avantajı eline aldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması gelecek hafta perşembe günü Hollanda'da oynanacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Fenerbahçe 5-1 Twente

90+2' GOL | Fenerbahçe, Dusan Tadic'in penaltıdan golüyle durumu 5-1'e getirdi.

90+2' PENALTI | Fenerbahçe penaltı kazandı.

85' Osayi-Samuel, sağ kanattan çizgiye inip arka direkteki Tadic'e ortaladı. Son anda savunma araya girdi.

78' Hızlı gelişen Fenerbahçe hücumunda Szymanski ceza alanı dışından şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

74' GOL | İrfan Can'ın golüyle Fenerbahçe skoru 4-1'e getirdi. Dzeko'nun sol kanattan çevirdiği topu ceza alanında kontrol eden İrfan Can, penaltı noktası üzerinden kendisinin ikinci takımının 4. golünü attı.

71' İsmail Yüksek orta alanda topla buluşup arka direkteki Dzeko'ya ortaladı. Savunma topu kornere gönderdi.

62' GOL | Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin golüyle durumu 3-1'e getirdi. Bu kez de sol kanattan çizgiye inen Ferdi penaltı noktasına çevirdi. İrfan Can Kahveci uzak köşeye düzgün bir vuruş yaparak farkı 2'ye yükseltti.

60' GOL | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin golüyle durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan çizgiye inen Osayi-Samuel'in penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Szymanski sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi.

55' Ceza alanında yaşanan karambolde Szymanski'nin vuruşunda top savunmada kaldı.

42' KIRMIZI KART | Mert Müldür sağ çaprazda yerde kaldı. Youri Regeer sarı kart gördü. Hakem Madley, kırmızı kart şüphesiyle pozisyonu VAR'dan izlemeye gitti. Twente'de Youri Regeer kırmızı kart gördü.

33' GOL | Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin golüyle durumu 1-1'e getirdi. Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı çizgisi üzerinden kafayı vuran Jayden Oosterwolde skora eşitlik getirdi.

31' Fred nefis bir çalımla sağ çaprazdan ceza alanına girip ortasını yaptı ancak savunmadan seken top kornere gitti.

24' Tadic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Mert Müldür topa yükseldi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

23' Twente ikinci gole çok yaklaştı. Michel Vlap karşı karşıya pozisyonda İrfan Can'ı geçemedi.

20' GOL | Maalesef top ağlarda. Twente, Ugalde'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ceza alanında topla buluşan Ugalde'nin vuruşu direkten döndü. Seken topu yine Ugalde tamamladı ve takımını öne geçirdi.

16' Ferdi Kadıoğlu sol çaprazdan içeri sokularak ceza alanı dışından şutunu çekti. Top kaleci Lars Unnerstall'da kaldı.

13' Sebastian Szymanski sol çaprazda topla buluşarak ceza alanına girmeden şutunu çekti ancak top kalecide kaldı.

12' Fenerbahçe etkili geldi! Fred'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Batshuayi şut açısı bulamadı.

6' Twente kalecisi Lars Unnerstall'ın vakit geçirdiği gerekçesiyle Fenerbahçe tribünlerinden yoğun bir ıslık yükseldi.

1' Zorlu mücadelede ilk düdük geldi.