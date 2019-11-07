Avrupa Ligi'nde 7 gollü çılgın maç!

UEFA Avrupa Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Sevilla ile Dudelange gollü bir maçın ortaya çıkmasını sağladı. Josy Barthel Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sevilla 5-2'lik skorla kazandı.

Sevilla'ya galibiyeti getiren goller, 27, 33 ve 67. dakikalarda El Haddadi ile 17 ve 36. dakikalarda Dabbur'dan geldi. Dudelange'nin sayılarını ise 69. ve 80. dakikalarda Sinani kaydetti.

Bu sonucun ardından Sevilla 4'te 4 ile puanını 12'ye yükseltirken, son 32 turuna adını yazdırdı. Dudelange ise 3. mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

A Grubu'nun 5. haftasında Sevilla evinde Karabağ'ı konuk edecek, Dudelange ise APOEL ile evinde karşılaşacak.

TUR ATLAYAN İLK TAKIMLAR BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları itibariyle bir üst tura çıkma hakkı kazanan takımlar belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla, Basel ve Celtic, 4. maçların sonunda son 32 turuna adını yazdırdı.

TOPLU SONUÇLAR A GRUBU

APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Dudelange (Lüksemburg) - Sevilla (İspanya): 2-5

B GRUBU

Kopenhag (Danimarka) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1

Lugano (İsviçre) - Malmö (İsveç): 0-0

C GRUBU

Basel (İsviçre) - Getafe (İspanya): 2-1

Krasnodar (Rusya) - Trabzonspor: 3-1

D GRUBU

LASK (Avusturya) - PSV (Hollanda): 4-1

Rosenborg (Norveç) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-2

E GRUBU

Cluj (Romanya) - Rennes (Fransa): 1-0

Lazio (İtalya) - Celtic (İskoçya): 1-2

F GRUBU

Standard Liege (Belçika) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

L GRUBU

Astana (Kazakistan) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-5

