  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk ediyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, grubun ilk maçında karşılaşacağı Dinamo Kiev'i yenerek hem gruba galibiyetle başlamak hem de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yenildiği Ukrayna temsilcisinden rövanşı almak istiyor.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nazım Sangare ile UEFA kadrosuna bildirilmeyen Lemos, Novak ve Bruma'un yanı sıra Serdar Dursun maç kadrosuna dahil edilmedi.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Gustavo Henrique, Szalai, Luan Peres, Rossi, Arao, Crespo, Alioski, Joao Pedro, King.

Dinamo Kiev: Bushcan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Kabaiev, Sharapenko, Sydorchu Tsygankov, Garmash, Buyalskiy

Etiketler fenerbahçe kiev ilk 11
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yeni iPhone duyuruldu, Apple tüm ürünlerine zam yaptı! İşte yeni fiyatlar
İzmir'de faciadan dönüldü! Tarkan'ın konser vereceği sahne çöktü
Galatasaray'da sürpriz ayrılık!
Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği! Yabancı statüsünde
Sigaraya bir büyük zam daha geldi
Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı
Fuhuşla rüşvet aldığı iddia edilen savcı: ''Grup yapacağız!''
İşte Türkiye'nin üniversite bursu veren kurumları
Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü
Dokuz kadınla aynı anda evlenen sosyal medya fenomeninin ilk eşinden ilginç itiraf