Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçları 13 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Çarşamba günü Fenerbahçe, sahasında Anderlecht’i ağırlayacak. Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek.
GALATASARAY MAÇINA PORTEKİZLİ HAKEM
Kulüpler bazında Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Hollanda deplasmanında oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonundan João Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro’nun yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Bruno Jesus ile Luciano Maia görev alacak.
DHA
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