  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off ilk maçları 13 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Çarşamba günü Fenerbahçe, sahasında Anderlecht’i ağırlayacak. Müsabakayı Karadağ Futbol Federasyonundan Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic üstlenecek.

GALATASARAY MAÇINA PORTEKİZLİ HAKEM

Kulüpler bazında Avrupa’nın 2 numaralı kupasında Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların Hollanda deplasmanında oynayacağı maçta Portekiz Futbol Federasyonundan João Pinheiro düdük çalacak. Pinheiro’nun yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Bruno Jesus ile Luciano Maia görev alacak.

DHA

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe avrupa maçı Hakem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlayda Alişan tesettüre girdi, hayranlarının tepkisi olay oldu İlayda Alişan tesettüre girdi, hayranlarının tepkisi olay oldu Cep telefonu bataryaları mahalleyi savaş yerine çevirdi! Cep telefonu bataryaları mahalleyi savaş yerine çevirdi! Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeniden Behzat Ç. oldu Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu yeniden Behzat Ç. oldu Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Pek çok şehrimiz karlar altında kalacak! Hava sıcaklıkları daha da düşüyor: Pek çok şehrimiz karlar altında kalacak! Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında ilk hasat! Kilosu gram altını 2'ye katladı! Türkiye'nin en lezzetli yeşil altınında ilk hasat! Kilosu gram altını 2'ye katladı! Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, aracını bırakıp, bavulunu alıp çekip gitti... Alkolmetreyi üflemeyi reddetti, aracını bırakıp, bavulunu alıp çekip gitti... Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu... Sosyal medya paylaşımı olay oldu! Bir kız çocuğu ölü, babası yaralı bulundu... Sosyal medya paylaşımı olay oldu! Kar yağışı şiddetini arttırıyor: İstanbul'da da okullar tatil edildi! Kar yağışı şiddetini arttırıyor: İstanbul'da da okullar tatil edildi! Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu Survivor adasında Çılgın Sedat ile kavga eden Adem Kılıçcı'nın cezası belli oldu Müjde! Trafik canavarlarına hapis yolu gözüktü! Müjde! Trafik canavarlarına hapis yolu gözüktü!
Ege'deki deprem fırtınasındaki en büyük deprem kaydedildi! Ege'deki deprem fırtınasındaki en büyük deprem kaydedildi! Bir seçim anketi daha açıklandı: Zirvedeki fark kapanıyor! Bir seçim anketi daha açıklandı: Zirvedeki fark kapanıyor! İstanbul'un 9 ilçe belediyesinde belediye Başkan Yardımcıları gözaltında! İstanbul'un 9 ilçe belediyesinde belediye Başkan Yardımcıları gözaltında! Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu! Otoyolda korkunç kaza: Kar küreme aracı ve TIR köprüden uçtu! Bakanlık 3 firmayı ifşa etti, ürünlerin satışını yasakladı Bakanlık 3 firmayı ifşa etti, ürünlerin satışını yasakladı Güneydoğu'de devasa bir tarihi yarık keşfedildi! Güneydoğu'de devasa bir tarihi yarık keşfedildi! 67 yaşındaki vatandaşı evinde fareler yemiş! 67 yaşındaki vatandaşı evinde fareler yemiş! Bu görüntüler kahretti: Pamukkale'yi kaybediyoruz! Bu görüntüler kahretti: Pamukkale'yi kaybediyoruz! Artık 1 Cumhuriyet altını asgari ücretten pahalı! Artık 1 Cumhuriyet altını asgari ücretten pahalı! Cübbeliden Diyanet'e ''şirktir'' eleştirisi: ''O yazıyı kaldırın!'' Cübbeliden Diyanet'e ''şirktir'' eleştirisi: ''O yazıyı kaldırın!''