İşte kritik maç öncesi RAMS Park'ın zemininde son durum
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Galatasaray - AZ Alkmaar maçı öncesinde RAMS Park'ın zemininde olumsuz bir durumun olmadığı gözlendi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray saat 20.45'te evinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu önemli müsabaka öncesinde İstanbul'da kar yağışının etkisinden dolayı RAMS Park'ın zemini merak ediliyordu. Karşılaşmaya yaklaşık 2 saat kala kar yağışının da olmamasından dolayı stadyumunun zemininde herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor.
Müsabaka saatinde hava sıcaklığının 0 derece, nem oranın da yüzde 81 olması bekleniyor.
İHA
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