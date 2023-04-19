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Ümraniyespor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Ümraniyespor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı
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Ümraniyespor, Teknik Direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Ümraniyespor'da Recep Uçar dönemi sona erdi. İstanbul ekibi, tecrübeli teknik direktör ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kırmızı-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Ümraniyespor'u tarihinde ilk defa Süper Lig'e çıkartıp, 'Ümraniyespor tarihinin en başarılı teknik direktörü' olarak kulüp tarihine adını altın harflerle kazıyan değerli teknik direktörümüz Recep Uçar, kulübümüz ile karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Ümraniyespor, bu sezon Recep Uçar yönetiminde 27'si Süper Lig ve 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere toplam 30 maçta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Ümraniye temsilcisi, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftası sonunda topladığı 23 puanla son sırada bulunuyor.

İHA

Etiketler ümraniyespor recep uçar
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