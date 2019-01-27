Ünal Karaman: Kazanmaya çok ihtiyacımız vardı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında D.G. Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 beraberlik ile sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, “Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum çünkü maalesef yaşadığımız talihsiz sakatlıklar ve milli takımlarda olan oyuncularımız... Dolayısıyla kadroda biraz sıkıntımız var. Bu oyuncu grubu aynı olmakla birlikte, 12 gün boyunca 4. müsabakasını oynadı bugün. Bu 12 gün içerisinde aradaki dönemlerde 2-3 oyuncumuzun antrenman eksikliği oldu. Buna rağmen son düdüğe kadar bıkmadan, usanmadan, yorulduk demeden bitkin düşene dek mücadele verdiler. Arzu ettiğimiz üç puanı kazanamasak da özel bir övgü ve alkışı hak ediyorlar” dedi.

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Kazanmaya ihtiyaçları olduğunu belirten Karaman, “Her şeye rağmen bize yakışmayan basit hatalar yapıyoruz. Yediğimiz ilk gol öncesi pozisyon faul değil. Ama bu bizim bu bizim konsantrasyon kaybımıza sebep değil. Yediğimiz goldeki kaybımız bizim için handikap. Bulduğumuz çok net pozisyonlar vardı. Kazamaya çok ihtiyacımız vardı. Bulduğumuz pozisyonlar da galibiyet için yerliydi ama tebrik ediyorum. Sivasspor’a da bundan sonra ki müsabakalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ERSEL UZĞUR: ÖNEMLİ OLAN PUANDI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, önemli olanın aldıkları puan ve oyuncuların gayreti olduğunu söyledi.

Uzğur, “Bugün kendi adımıza iyi mücadele edip iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Gole kadar ki bölümde direkten dönen toplarımız ve pozisyon oluşturabilecek hatalarımız vardı. Fazla pozisyon vermedik. Geçtiğimiz haftadan sonra oyuncularımızın gayreti ve iyi oyunu bizi sevindirdi. Golü bulur bulmaz gol yememiz bizi psikolojik olarak etkiledi. Trabzonspor’a moral verdi. Son bölümde oyun gitti geldi oyununa döndü. Kalemizde gol yada goller görebilirdik ama bir veya iki gol bizde atabilirdik. Böyle maçlarda kaybedebilirsiniz de biz berabere kaldık. Önemli olan aldığımız puan ve oyuncularımızın gösterdiği gayrettir. Bundan sonraki maçlar için bize mora verdi. Bundan sonraki maçlarımızda, içeride, seyircimiz önünde daha güzel maçlar oynayacağız” şeklinde konuştu.

HAKAN KELEŞ: MUTLU SAYILIRIZ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Trabzonspor maçında bir puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Keleş, kırmızı-beyazlı ekibin sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, takımının gole kadar istediği oyunu sergilediğini belirtti.

Golü de bulduklarını aktaran Keleş, hemen gol yemelerinin moral bozukluğuna yol açtığını ifade etti.

Rakipleri Trabzonspor'un golle moral kazandığını dile getiren Keleş, "Ondan sonraki oyunda kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. 3 puan alamadığımız için üzüntülüyüz fakat bir puan aldığımız için de mutlu sayılırız." dedi.

Sivasspor'un evinde mağlup olmayan bir takım olduğunu anımsatan Keleş, ligde geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 kaybettikleri oyundan sonra Trabzonspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerini vurguladı.

Galip gelmek için her şeyi yaptıklarının altını çizen Keleş, kazandıkları 1 puanın değerli olduğunu aktardı.

Karşılaşma hakemlerinin yönetiminin sorulması üzerine Keleş, "Hakemlik bir şey yoktu. Bizim de tepki gösterdiğimiz maçlar oluyor ama sonuçta VAR var, her pozisyona bakıyorlar. Her pozisyonu inceliyorlar. Hakemlik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hakemi konuşmaya gerek yok. Seyredenler güzel bir oyun izlediler. Paylaşılan puanlar vardı, öyle değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Hakan Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini sözlerine ekledi.

