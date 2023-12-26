  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Yapay zeka Süper Kupa'nın sahibini açıkladı

Yapay zeka Süper Kupa'nın sahibini açıkladı

Yapay zeka Süper Kupa'nın sahibini açıkladı
Güncelleme:

Google'ın yapay zekası Bard, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçında kazanan tarafı tahmin etti.

Ligin 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya gelirken mücadele başladığı skorla 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Derbinin ateşi henüz sönmemişti ki ezeli rakipler bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Ligde oynanan maç seyirciyi pek tatmin etmezken, bu kez Arabistan'da kupa için sahaya çıkacak olan iki dev kulüp karşılaşmayı kazanarak kupayı müzelerine götürmek istiyor.

KUPANIN SKORUNU AÇIKLADI

29 Aralık Cuma günü oynanacak mücadeleye kısa bir süre kala, Google'ın yapay zeka yazılımı Bard finalin skorunu açıkladı.

Derbi için %5 ihtimalle beraberlik diyen Bard bu tahmininde pek başarılı olamazken, Süper Kupa finaline dair ilginç bir tahminde bulundu.

MAÇ SONUCU: 2-2

Bard'a göre Süper Kupa finali 2-2 bitecek ve kupanın sahibi penaltı atışlarıyla belirlenecek.

KUPA GALATASARAY'IN!

Seri penaltı atışlarında ise Galatasaray, Fenerbahçe'yi mağlup edecek ve Süper Kupa şampiyonu olacak.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray süper kupa fenerbahçe galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özel'den, Bahçeli'ye: ''PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Erdoğan'dır Özel'den, Bahçeli'ye: ''PKK'nın adını anmayan bir hain arıyorsan, o hain Erdoğan'dır Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi Kayıp Barnabas İncili olabilir... 1'inci yüzyıla ait İncil Türkiye'de ele geçirildi İsrail, Filistinlileri çoluk çocuk çırılçıplak soyarak teşhir etti İsrail, Filistinlileri çoluk çocuk çırılçıplak soyarak teşhir etti Cumhur İttifakı ortağı asgari ücrette rakamı açıkladı Cumhur İttifakı ortağı asgari ücrette rakamı açıkladı Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı oldu Suç örgütlerinin süper lüks otomobilleri polis aracı oldu Canlı yayında olay iddia: ''İYİ Parti, AK Parti ile yürüyecek'' Canlı yayında olay iddia: ''İYİ Parti, AK Parti ile yürüyecek'' Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı! İşte Erdoğan'ın aklındaki rakam... Cem Küçük yeni asgari ücreti açıkladı! İşte Erdoğan'ın aklındaki rakam... Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı Polisin elinden kaçan tecavüz zanlısı camda asılı kaldı Uzmanı, konut alımı için en uygun dönemi açıkladı Uzmanı, konut alımı için en uygun dönemi açıkladı Araç muayene ücretlerine dev zam Araç muayene ücretlerine dev zam