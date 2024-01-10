Yıldız futbolcu 13 yaş küçük sevgilisiyle evlendi, okul masraflarını o ödeyecek

Senegalli yıldız futbolcu Sadio Mane kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Aisha Tamba ile evlendi. Mane'nin eşinin okul masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

Liverpool'un eski forveti Sadio Mane, bir süredir birlikte olduğu 18 yaşındaki kız arkadaşı Aisha Tamba ile ülkesi Senegal'de özel bir törenle evlendi.

Düğünün 7 Ocak'ta Dakar'ın bir bölgesi olan Keur Massar'da, 13 Ocak'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası'na günler kala gerçekleştiği öğrenildi.

Senegal medyasında yer alan iddialara göre, 18 yaşındaki Aisha'nın, Al Nassr'da forma giyen 31 yaşındaki yıldızla ne kadar süredir birlikte oldukları bilinmiyor. Yasal evlilik yaşı 16 olan Senegal'de eğitim gören Aisha'nın, okul masraflarını da Mane'nin karşıladığı iddia edildi.

Düğünün fotoğrafları, fotoğraf şirketi tarafından Instagram'da yayınlandı.

"EŞİM SOSYAL MEDYADA OLMAYACAK"

Liverpool'da geçirdiği süre boyunca Mane hiçbir ilişkisini kamuoyuna açıklamamış ve Aisha'yı bir sır olarak saklamıştı. Aisha'nın, Mane gibi Müslüman olduğu ifade edildi.