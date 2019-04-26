Ziraat Türkiye Kupası'na Galatasaray damgası

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Evkur Yeni Malatyaspor'u eleyerek finale yükselen Galatasaray, bu organizasyondaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor.

GALATASARAY TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALDE

Sarı-kırmızılı takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 57.'si düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok finale çıkan ve en fazla şampiyonluk elde eden takım unvanlarını elinde bulunduruyor. Galatasaray, 23. kez finale yükseldiği kupada daha önce 17 kez şampiyon olma başarısı gösterdi. Bu organizasyondaki şampiyonluk sayısında sarı-kırmızılı takımın en yakın takipçisi olan Beşiktaş, 9 kez kupayı müzesine götürdü.

SON 6 SEZONDA 4. KEZ FİNALDE

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 6 sezonda 4. kez finale çıkmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, kupada 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında üst üste 3 kez final oynadı. Galatasaray, bu üç sezonda da şampiyonluğa ulaştı.

FATİH TERİM'İN 4. FİNALİ

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 4. kez kupa finalinde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı takım, Terim idaresinde 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında kupada final oynadı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam ile çıktığı bu finallerin ikisini kazanırken, birisini kaybetti. Fatih Terim, 19 yıl sonra sarı-kırmızılı takımın başında kupada final maçına çıkacak.

FİNAL YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayarak finale yükseldi. Organizasyona 5. turda dahil olan sarı-kırmızılı takım, bu turda eşleştiği TFF 2. Lig ekiplerinden Keçiörengücü ile yaptığı ilk karşılaşmayı 2-1 kazandı, ikinci müsabakada rakibi ile 1-1 berabere kalarak son 16 turuna çıktı.

Galatasaray, son 16 turunda karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor'u 1-0 ve 4-1 yenerek çeyrek final biletini aldı. Çeyrek finalde eşleştiği 1. Lig temsilcilerinden Hatayspor'u sahasındaki ilk maçta 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, deplasmandaki ikinci müsabakayı 4-2 yitirmesine rağmen adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde karşılaştığı Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında golsüz berabere kalan Galatasaray, deplasmandaki maçı 5-2 kazandı ve finalist oldu. Sarı-kırmızılı takım, kupanın finalinde 16 Mayıs Perşembe günü Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda Akhisarspor ile karşılaşacak.

