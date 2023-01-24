Futbolu bırakan Gareth Bale'nin yeni mesleği şaşırttı

Dünyaca ünlü Galli futbolcu Gareth Bale, futbolu bıraktığını açıklamıştı. Bale, yeni mesleği ile herkesi şaşırttı.

Tottenham ve Real Madrid gibi dev takımların formasını giyen; futbolu 15 gün önce bıraktığını açıklayan Gareth Bale, hobisinin peşinden gitmeye karar verdi.

"Futboldan keyif almıyorum." açıklaması yaptıktan 1 sene sonra emekli olan unutulmaz futbolcu, tam zamanlı olarak golf oynayacak.

Golfçü olduğunu açıklayan Bale, aynı zamanda PGA Tour golf etkinliğinde yer alacağını duyurdu.

Döneminin en pahalı transferi olarak 101 milyon euroya Real Madrid'e transfer olan Gallerli isim, bundan sonra kariyerini golfte devam ettirecek.

Bale'ın kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunuyor.