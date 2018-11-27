İddaa ihalesinde tek teklif verildi ! Dudak uçuklatan rakam

iddaa'nın bugün 11.00'de Spor Toto Teşkilat Başkanlığın'nda yapılan ihalesinin ilk otıurumu tamamlandı. İhaleye tek teklif Turkcell iştiraki İnteltek'ten geldi.

TERZİOĞLU 200 MİLYAR TL TAAHHÜT ETTİK

Turkcell CEO'su Kaan Terzioğlu ihale sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bizden başka teklif veren olmadı. 10 yıl için 200 milyar TL hasılatı taahhhüt ettik. Bildiğiniz gibi son yasal düzenleme ile şans oyunlarında dağıtılan ikramiye oranı yüzde 70'e çıkarıldı. Bu sayede yasadışı bahisin de önünne geçmek istiyoruz..."

İnteltek'in yüzde 55'i Turkcell'e 45'i ise Yunanistan merkezli Intralot'a ait.