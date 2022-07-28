  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Motor Sporları
  4. Formula 1 efsanesi emekli oluyor

Formula 1 efsanesi emekli oluyor

Formula 1 efsanesi emekli oluyor

Formula 1'de İtalyan ekip Ferrari ile geçirdiği 6 yılın ardından geçen sezon Aston Martin takımıyla pistlere çıkmaya başlayan Alman pilot Sebastian Vettel, 2022 sonunda emekli olma kararı aldı.

Red Bull ile 2010-2013 arasında kazandığı 4 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Vettel, resmi açıklamasında, "Emeklilik zor bir karardı, üzerinde çok düşündüm. Bu yılın sonunda, sırada odaklanmak istediğim şey üzerine kafa yorabilmeye daha çok vakit ayırmak istiyorum. Bir baba olarak ailemle daha çok vakit geçirmek istediğimi görüyorum" dedi. Bunun bir veda değil teşekkür mesajı olduğunu söyleyen Vettel, "Tutkulu desteğiniz olmasa F1 olmazdı" dediği hayranlarına ayrıca teşekkür etti.

Yeni takımıyla geçen yıl istediği başarıyı elde edemeyen ve 12. sırada kalan Vettel bu sezon da 14. sırada bulunuyor.

Toplamda 53 yarış galibiyeti olan Alman pilot bu açıdan ise Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Etiketler Sebastian Vettel formula 1 f 1 emekli emeklilik dünya şampiyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ukrayna'nın 4 ülke arasında bölüşüldüğünü gösteren harita şoke etti
Suriyeli anne dehşeti! Küçük çocuğa korkunç şiddet kamerada!
2022-2023 üniversite harç ücretleri açıklandı
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Kriz hiç beklemediğimiz yerden vuracak
Fenerbahçeli taraftarından ''yeni yengelerine'' büyük ilgi
Kredi ve kredi kartı borçlarına, hacizlere yapılandırma geliyor!
Gözün aydın Türkiyem! Bugün yeni bir ek vergimiz daha oldu
AK Partili il başkanına askeri tören! Komutan görevden alındı
İYİ Partili Kavuncu'nun kapısına polis gitti: ''Suikast listesindesiniz''