Türk ekibi Asya Le Mans Serisi'nde zirvede

Avrupa Le Mans Serisi öncesinde 42 ekiple 9 takımın yer aldığı 2023 Asya Le Mans Serisi'nde Milli otomobil sporcuları Salih Yoluç ve Ayhancan Güven ile Charlie Eastwood'dan oluşan DKR Engineering takımı LMP2 kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Türkiye'yi temsilen Salih Yoluç, Ayhancan Güven ve Charlie Eastwood'dan oluşan DKR Engineering takımı yarıştı.

Avrupa Le Mans Serisi öncesinde 42 ekiple 9 takımın yer aldığı 2023 Asya Le Mans Serisi'nde LMP2 kategorisinde piste çıkan takım, Oreca 07 aracı ile mücadele etti.

İlk iki yarışı Dubai'de, üçüncü ve dördüncü yarışları ise Abu Dabi'de gerçekleşen seride milli ekip, iki ikincilik ve bir üçüncülüğün ardından son yarışı da kazanarak LMP2 kategorisinde şampiyonluğa uzandı.