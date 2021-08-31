TRT'den Filenin Sultanları'nın coşkusuna İzmir Marşı sansürü

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı Avrupa Voleybol Şampiyonasında Polonya’yı 3-0 yenerek yarı finale çıkarken, gururumuz olan Filenin Sultanları'nın İzmir Marşı ile zafer sevincini yaşadığı anlar TRT'de yayınlanmadı.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Polonya ile Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan maçta karşılaştı.

"Filenin Sultanları", ilk seti 25-18, ikinci seti 25-14, üçüncü seti 25-23 aldı. Polonya'yı eleyerek şampiyonanın yarı finaline yükseldi.

CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda başarılı bir grafik çizen A Milli Kadın Voleybol Takımı, Romanya, Ukrayna, İsveç, Finlandiya, Hollanda ve Çekya'yı yenerek çeyrek finale namağlup gelmeyi başarmıştı.

Filenin Sultanları ise maçın ardından İzmir Marşı ile yarı finale yükselme coşkusu yaşadı.

Maçın yayıncısı devlet kanalı TRT ise bu görüntüleri yayında olduğu halde ekrana vermedi. Maçın spikeri ise o anları sadece “Takımımız zaferi taraftarlarla kutluyor” diyerek verdi.