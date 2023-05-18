UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finali skandal paylaşım

UEFA, final mücadelesi 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi için paylaşımında skandala imzasını attı..

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Milan'ı eleyerek adını finale yazdıran ilk takım olmayı başarmıştı. Inter'in ardından finale çıkacak diğer takım Manchester City - Real Madrid maçının sonucuyla belli olacak.

Kritik mücadele öncesinde ise UEFA'nın resmi hesabından skandal bir paylaşım geldi. Yapılan paylaşımda henüz finale çıkacak 2. takım belli olmadan "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" paylaşımında bulundu. Ancak bu paylaşımda final mücadelesini Real Madrid ile Inter'in oynayacağını belirten bir görsel kullanıldı.

UEFA, hatadan erken döndü ve paylaşımı kısa süre sonra hesabından kaldırdı.