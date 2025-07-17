Filenin Efeleri, Almanya'yı devirdi!
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Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Almanya'yı 3-1 mağlup etti
Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi 3’üncü haftsındaki hafta ikinci maçında Almanya 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla üçüncü galibiyetini aldı.
Filenin Efeleri, üçüncü haftadaki üçüncü maçında 19 Temmuz Cumartesi günü saat 09.30'da Brezilya ile karşılaşacak.
DHA
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