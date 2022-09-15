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1 milyar dolarlık kripto hırsızlığı

1 milyar dolarlık kripto hırsızlığı

Özel bir şirketin hazırladığı rapora göre, Kuzey Koreli hackerlar yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto para çaldı.

DeFi protokolleri, geleneksel finans sektöründeki sorunları çözmek için oluşturulmuş özel otonom bilgisayar programlarından oluşan merkezi olmayan finans (DeFi) protokolleri olarak tanımlanıyor.

Protokoller arasında bitcoin ticaretini mümkün kılacak, ürün ve hizmetlerin kripto para biriminde ödenmesini kolaylaştıracaktı.

TradingPlatform.com tarafından yayınlanan 2022 verilerine göre, Kuzey Kore yalnızca 2022'de yaklaşık 1 milyar değerinde kripto para biriminin bu protokoller üzerinden çalınmasından sorumlu.

Bazı hırsızlıkların Lazarus Group gibi oldukça yetkin bilgisayar korsanları tarafından gerçekleştirildiği ortaya koyuldu.

Analist Edith Reads'e göre DeFi platformlarına çok sayıda saldırı gerçekleşti. Saldırılar ustalıkla planlandı ve yürütüldü.

Etiketler kripto para hacker kuzey kore
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