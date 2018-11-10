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  3. 10 Kasım 2018 17:00

Apple açıkladı: iPhone X ve MacBook Pro 13 defolu çıktı

ABD'li teknoloji devi Apple, MacBook Pro 13 bilgisayarlar ve iPhone X telefonlarda sorun tespit ettiklerini açıkladı.

Apple açıkladı: iPhone X ve MacBook Pro 13 defolu çıktı
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Bazı iPhone X ekran bileşenlerindeki hata nedeniyle, sensörlü ekranla ilgili sorunlarla karşılaşılabilir. Üretici firma, akıllı telefonların bazı durumlarda dokunuşa tepki vermeyebileceğini, dokunulmadan kendi başına harekete geçebileceğini ve bu nedenle bu sorunla karşılaşan iPhone X sahiplerinin telefon ekranını ücretsiz olarak değiştirebileceklerini belirtti. 

Apple ayrıca, Temmuz 2017'den Haziran 2018'e kadar satılan bazı MacBook Pro 13'lerin sabit disk sürücülerinde veri kaybı ve arızaların olabileceğini bildirerek, kullanıcıların en kısa sürede hataları gidermek için Ap PROple servis merkezleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

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