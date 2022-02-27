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Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin

Apple CEO'su Tim Cook'a çağrı: Rus kullanıcıları App Store'dan engelleyin

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi konuşulmaya devam ederken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Apple CEO'su Tim Cook'a açık çağrıda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi dünya gündemindeki yerini koruyor. Ukraynalı yetkililer, birçok dünya kamuoyuna pek çok çağrıda bulunurken, Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise Apple'ın CEO'su Tim Cook'a seslendiği açık mektup ile gündeme geldi.

APPLE'A ENGELLEME ÇAĞRISI
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Twitter hesabından yayınladığı bir açık mektupta Apple'ı ülkedeki müdahaleye yanıt olarak, Rus kullanıcılarına ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

Etiketler APPLE CEO APP STORE
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