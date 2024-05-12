Apple yeni reklamı için özür diledi

Apple, büyük tepki çeken yeni iPad Pro reklamı için özür diledi.

Apple'ın yeni iPad Pro için gitar, piyano, trompet ve boya şişeleri gibi bir dizi yaratıcı aletin hidrolik presle ezildiği bir senaryo ile reklam hazırlamıştı.

Şirket, tasarımcılardan, müzisyenlerden, fotoğrafçılardan ve film yapımcılarından anında tepki aldı. Aktör Hugh Grant, “İnsan deneyiminin yok edilmesi doğru değil” dedi.

Toz haline getirilen diğer öğeler arasında Angry Bird heykeli ve atari salonu dolabı da vardı.

Şirketin pazarlama iletişiminden sorumlu başkan yardımcısı Tor Myhren, AdAge’e şunları söyledi: “Yaratıcılık Apple’ın DNA’sında var ve dünyanın her yerindeki yaratıcıları güçlendirecek ürünler tasarlamak bizim için inanılmaz derecede önemli. Amacımız, kullanıcıların kendilerini ifade etme yollarını her zaman takdir etmek ve fikirlerini iPad aracılığıyla hayata geçirmek. Bu videoyla hedefi kaçırdık ve bunun için çok üzgünüz.”