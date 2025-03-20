Bilim insanları denizin 2 bin metre derinliğine üs kuruyor

Çinli bilim insanları, Güney Çin Denizi'nin 2 bin metre derinliğinde konumlanacak denizaltı uzay istasyonu inşa etmeye başladı. 5 yıl içinde tamamlanması planlanan istasyon bazı nadir minerallerin keşfi için kullanılacak.

Çin, Güney Çin Denizi'nin 2 bin metre derinliğinde konumlanacak 'denizaltı uzay istasyonu' projesine onay verdi. Araştırma istasyonunun yaklaşık 2030 yılında hizmete gireceği ve metan hidrat ile nadir minerallerin keşfi için kullanılacağı kaydedildi.

Çin Bilim Akademisi Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü, projenin, Hong Kong'un kuzeybatısındaki liman kenti Guangzhou'da yürütüldüğünü belirterek, 'Soğuk Sızıntı Ekosistemi Araştırma Tesisi’nin inşasını beş yıl içinde tamamlamayı umduklarını bildirdi.

Güney Çin Denizi Okyanus Bilimi Enstitüsü müdürü ve projenin lideri Li Chaolun yaptığı açıklamada, "Tesis, insanlı uzay görevlerinden ve derin deniz denizaltılarından gelen teknolojilerin yanı sıra madencilik operasyonlarından gelen yaşam destek sistemlerini de içeriyor. Bu, su altında bulunan bilim insanlarının 30 güne kadar nispeten rahat bir ortamda çalışabilmelerini sağlıyor" dedi.

Araştırmacılar tarafından 'denizaltı uzay istasyonu' olarak adlandırılan bu yapı, özellikle 'soğuk kaynaklar' olarak bilinen deniz tabanı çıkışlarını incelemek için kullanılacak.

DHA