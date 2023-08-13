BluTV üyelik ücretlerine zam geldi
Yerli dijital platform BluTv'nin abonelik ücretlerine zam geldi. Böylece platformun aylık abonelik ücreti 99,90 TL oldu.
Ranini Tv'nin aktardığına göre, aylık abonelik ücreti 49,90 TL, yıllık abonelik ücreti ise 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL olan platformda, gelen son zamlarla birlikte aylık abonelik ücreti 99,90 TL'ye yükseldi.
Yıllık abonelik ücreti ise ayda 49,90 TL (x12 = 598,80 TL) oldu.
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