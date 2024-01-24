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En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı

En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
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Sony, 2023 yılında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listenin zirvesinde Call of Duty: Modern Warfare III yer aldı.

Sony'nin paylaştığı en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında ABD'de Hogwarts Legacy başı çekerken Avrupa'da EA Sports FC 24 lider oldu.

EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI 

ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare III ikinci sırada yer alırken, sırasıyla onu Marvel’s Spider-Man 2, Madden NFL 24, NBA 2K24, STAR WARS Jedi: Survivor, Baldur's Gate 3, Diablo IV, EA Sports FC 24 ve Mortal Kombat 1 yer alıyor.

Avrupa'da ise ikinci sırada Hogwarts Legacy, üçüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare III onu da sırasıyla, Grand Theft Auto V, Marvel’s Spider-Man 2, FIFA 23, Baldur's Gate 3, Diablo IV, STAR WARS Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare II ve Cyberpunk 2077 takip etti.

En çok indirilen PlayStation 4 oyunları ise şu şekilde sıralandı:
 

  ABD ve Kanada Avrupa
1. Call of Duty: Modern Warfare III Call of Duty: Modern Warfare III
2. Madden NFL 24 EA SPORTS FC 24
3. Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V
4. NBA 2K24 Avatar: Frontiers of Pandora
5. EA SPORTS FC 24 Hogwarts Legacy
6. Marvel’s Spider-Man 2 ARK: Survival Ascended
7. Baldur’s Gate 3 Baldur’s Gate 3
8. Avatar: Frontiers of Pandora Marvel’s Spider-Man 2
9. ARK: Survival Ascended Cyberpunk 2077
10. Hogwarts Legacy UFC 5
11. God of War Ragnarök Alan Wake 2
12. Mortal Kombat 1 God of War Ragnarök
13. UFC 5 Resident Evil 4
14. Cyberpunk 2077 The Crew Motorfest
15. STAR WARS Jedi: Survivor It Takes Two
16. Alan Wake 2 Assassin’s Creed Mirage
17. The Crew Motorfest STAR WARS Jedi: Survivor
18. Resident Evil 4 NBA 2K24
19. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege F1 23
20. NHL 24 ELDEN RING
Etiketler sony PlayStation en çok indirilen oyunlar
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