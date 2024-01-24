En çok indirilen PlayStation oyunları açıklandı
Sony, 2023 yılında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listenin zirvesinde Call of Duty: Modern Warfare III yer aldı.
Sony'nin paylaştığı en çok indirilen PlayStation 5 oyunları arasında ABD'de Hogwarts Legacy başı çekerken Avrupa'da EA Sports FC 24 lider oldu.
EN ÇOK İNDİRİLEN PLAYSTATION OYUNLARI
ABD ve Kanada'da Call of Duty: Modern Warfare III ikinci sırada yer alırken, sırasıyla onu Marvel’s Spider-Man 2, Madden NFL 24, NBA 2K24, STAR WARS Jedi: Survivor, Baldur's Gate 3, Diablo IV, EA Sports FC 24 ve Mortal Kombat 1 yer alıyor.
Avrupa'da ise ikinci sırada Hogwarts Legacy, üçüncü sırada Call of Duty: Modern Warfare III onu da sırasıyla, Grand Theft Auto V, Marvel’s Spider-Man 2, FIFA 23, Baldur's Gate 3, Diablo IV, STAR WARS Jedi: Survivor, Assassin's Creed Mirage, Call of Duty: Modern Warfare II ve Cyberpunk 2077 takip etti.
En çok indirilen PlayStation 4 oyunları ise şu şekilde sıralandı:
|ABD ve Kanada
|Avrupa
|1.
|Call of Duty: Modern Warfare III
|Call of Duty: Modern Warfare III
|2.
|Madden NFL 24
|EA SPORTS FC 24
|3.
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|4.
|NBA 2K24
|Avatar: Frontiers of Pandora
|5.
|EA SPORTS FC 24
|Hogwarts Legacy
|6.
|Marvel’s Spider-Man 2
|ARK: Survival Ascended
|7.
|Baldur’s Gate 3
|Baldur’s Gate 3
|8.
|Avatar: Frontiers of Pandora
|Marvel’s Spider-Man 2
|9.
|ARK: Survival Ascended
|Cyberpunk 2077
|10.
|Hogwarts Legacy
|UFC 5
|11.
|God of War Ragnarök
|Alan Wake 2
|12.
|Mortal Kombat 1
|God of War Ragnarök
|13.
|UFC 5
|Resident Evil 4
|14.
|Cyberpunk 2077
|The Crew Motorfest
|15.
|STAR WARS Jedi: Survivor
|It Takes Two
|16.
|Alan Wake 2
|Assassin’s Creed Mirage
|17.
|The Crew Motorfest
|STAR WARS Jedi: Survivor
|18.
|Resident Evil 4
|NBA 2K24
|19.
|Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
|F1 23
|20.
|NHL 24
|ELDEN RING
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