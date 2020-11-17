Gmail kullananlar dikkat: Az zaman kaldı!

Gmail kullanan herkes 15 GB ücretsiz alanı kullanabiliyor. Daha üstünde bir kapasite için de para ödemeniz gerekiyor.

Google Fotoğraflar uygulaması ise sınırsız olarak kullanılabiliyor ve tüm fotoğraf ve videolarınızı sınırsız olarak yedekleyebiliyorsunuz. Ancak bu durum değişiyor.

Google Fotoğraflar uygulaması da Gmail'e bağlanıyor. Yani fotoğraf ve videolarınızı artık sınırsız yedekleyemeyeceksiniz.

Diğer bir deyişle gelecek yılın Haziran ayından itibaren Google Fotoğraflar uygulaması ücretli olacak.



Peki fotoğraf ve videolarınızın başına ne gelecek?

Eğer fotoğraflarınızı bu süre dolmadan geri çekmezseniz içerikleriniz silinebilecek. Bu nedenle şimdiden yedeklemenizi yapmanızda fayda var.

Diğer yandan Gmail uzun bir aradan sonra kapsamlı bir güncelleme alıyor. Bu güncelleme sonrasında kullanıcılar Gmail'in 'akıllı' işlevlerini devre dışı bırakabilecek.

Gmail kullanıcılarına veri işlemeyi gösteren iki iletişim kutusu gösterilecek. Google, bu özelliklerin her birini ayrı ayrı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için yeni ayarın mevcut seçeneklerle birlikte sunulacağını söylüyor.