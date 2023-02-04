Google Bilgi Paneli Nedir? Nasıl Oluşturulur?

Google Bilgi Paneli (knowledge panel), internet kullanıcılarının arama yaparken karşılaştığı en önemli araçlardan biridir.

Google’ın 2012 yılında tanıttığı bu özelliği ile, belirli veri kaynaklarından çekilen kişi, kuruluş, mekân gibi bilgileri, arama sonuçlarının yanında kullanıcıya sunar. Google Knowledge Panel sayesinde, arama yapılan konu hakkında en sağlıklı bilgilere, görsel ve yazınsal olarak hızlı bir şekilde ulaşılabilir.

Google Knowledge Panel oluşturulurken, konu hakkında doğrulanmış bilgilerin bulunması önemlidir. Google, bu bilgileri başka veri kaynaklarından edinir. Google'ın veri edindiği kaynaklar arasında kendi içerisinde oluşturulmuş hesaplar bulunur. Google'ın en önemli veri kaynağı olarak Wikipedia kullanılmaktadır.

Google Knowledge Panel isteyen kişiler, biyografia.com.tr gibi siteleri kullanabilirler. Google bu bilgileri doğrulayarak, arama sonuçlarının yanında görüntülenen bilgi panelini oluşturur. Google’ın verileri işleyip bilgi panelini yayınlaması 4 ila 20 gün sürebilir. Bu süre internet üzerinde doğrulanmış kaynaklarda varlık yoğunluğuna göre değişmektedir.

Ancak, Wikipedia veya biyografia gibi kaynaklarda doğrulanmış bir biyografi bilgisinin bulunmaması durumunda, Google'ın manuel olarak bilgi paneli oluşturması mümkün değildir.

Google Knowledge Panel, internet kullanıcılarının arama yaparken hızlı ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlar. Aynı zamanda, bilgi paneli oluşturmak isteyen kişilerin dijital görünürlüklerini artırmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, Google Knowledge Panel konusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmak, internet üzerinde varlık göstermek isteyen kişiler için önemlidir.