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Google'da 2023 yılında en çok arananlar açıklandı

Google'da 2023 yılında en çok arananlar açıklandı
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Dünya arama motoru devi Google, 2023 yılı istatistiklerini açıkladı. Buna göre Google'da 2023 yılında en çok arananlar belli oldu.

Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, yılın trend olan aramalarını açıkladı.

Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıktı.  

"Hayatını kaybedenler" bölümünde ise ilk sırada Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni, genç aşçı Taha Duymaz yer alıyor.

Bu yıl Google Arama'nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan trend aramaları da yayınlandı. 

25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans “Beyoncé” olurken, en çok aranan moda ikonu “Rihanna”, en çok aranan sporcu “Cristiano Ronaldo”, en çok aranan süper kahraman ise “Spider Man” oldu. 

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri şöyle sıralandı:

İsimler

Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Zaniolo
Icardi
Ali Yerlikaya
Hakan Fidan
Tete

Hayatını kaybedenler

Taha Duymaz
Metin Uca
Özkan Uğur
Seda Fettahoğlu
Deniz Baykal
Erkin Koray
Burhan Çaçan
Merve Kayaalp
Matthew Perry
Mehmet Barlas

Diziler

Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Şahmaran
Yabani
The Last Of Us 
Kirli Sepeti
Ruhun Duymaz

Tarifler

Aşure tarifi
Güllaç tarifi
Acai bowl tarifi
Krem karamel tarifi
Lalanga tarifi
Topik tarifi
Yağlama tarifi
Kalpli kurabiye tarifi
Ev baklavası tarifi
Şiveydiz tarifi

Şarkı sözleri

Antidepresan şarkı sözleri
Enerji şarkı sözleri
Bi' Tek Ben Anlarım şarkı sözleri
Müphem şarkı sözleri
Ali Cabbar şarkı sözleri
Manolya şarkı sözleri
Aşkın Olayım şarkı sözleri
Mockingbird şarkı sözleri
Lento şarkı sözleri
Belki şarkı sözleri

Nerede

Deprem nerede oldu
Elbistan nerede
Gazze nerede
Fas nerede
Nerede oy kullanacağım
Mescid - i Aksa nerede
Teknofest nerede
Kudüs nerede
Akbelen nerede
Gökçeada nered

Nasıl

Teravih namazı nasıl kılınır
Bayram namazı nasıl kılınır
Deprem nasıl oluşur
Seçim ikinci tura nasıl kalır
Basınç ölçer nasıl yazılır
Oy nasıl kullanılır
Uyurgezer nasıl yazılır
Anadil nasıl yazılır
Sandık görevlisi nasıl olunur
Vergisiz telefon nasıl alınır

Ne zaman

Meteor yağmuru ne zaman
Seçim ne zaman
İkinci tur ne zaman
Borsa ne zaman açılacak
Üniversiteler ne zaman açılacak
Seyyanen zam ne zaman yatacak
Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak
Diziler ne zaman başlayacak
İstanbul depremi ne zaman
Doğalgaz ne zaman bedava
Nerenin plakası?

88 nerenin plakası
50 plaka nerenin plakası
23 plaka nerenin plakası
25 plaka nerenin plakası
21 plaka nerenin plakası
08 plaka nerenin plakası
17 plaka nerenin plakası
46 nerenin plakası
31 plaka nerenin plakası
16 plaka nerenin plakası

Burçlar

En sevilmeyen burçlar
En üzgün burçlar
En tatlı burçlar
Toprak grubu burçları
Sabit burçlar hangileri
İnatçı burçlar
Aurası yüksek burçlar
Dişil burçlar
Hava grubu burçları
Ateş grubu burçları

Ne giyilir

İş görüşmesinde ne giyilir?
İlkbaharda ne giyilir?
Umrede ne giyilir?
Aile tanışmasında ne giyilir?
16 derecede ne giyilir?
Konserde ne giyilir?
İmam nikahında ne giyilir?
Solaryuma giderken ne giyilir?
Lisenin ilk günü ne giyilir?
Siyah gömlek altına ne giyilir?

Hissediyorum

Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum
Sürekli yorgun hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında kalp atışı hissediyorum
Sürekli aç hissediyorum
Neden deprem oluyor gibi hissediyorum
Kendimi çok yalnız hissediyorum
Hasta olacak gibi hissediyorum 
Kendimi halsiz hissediyorum
Kendimi değersiz hissediyorum

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