Her şeyi değiştirecek kulaklık ortaya çıktı: İnternetsiz anlık çeviri yapabilecek!

Teknoloji devi Samsung, kulaklık teknolojisini bir adım öteye götürerek, anlık olarak gerçek zamanlı çeviri yapabilecek kulaklığını duyurdu. Farklı dilde konuşan herkesin karşılıklı konuşmasına olanak sağlayacak kulaklık bu çeviri özelliği için internete de ihtiyaç duymayacak.

Güney Koreli Maeil Business Newspaper’ın haberine göre Samsung yeni Galaxy Buds kulaklığını gelecek senenin 2. yarısında piyasaya sürmek istiyor. Bu kablosuz kulaklık internete bağlı kalmadan kendi içindeki yapay zeka sayesinde gerçek zamanlı tercüme yapabilecek Şu anki mevcut sistemlerde çeviri yapılacak içerik ilk olarak bulut sistemine gönderiliyor, burada tercüme ediliyor ve sonra kullanıcıya iletiliyor. Fakat yeni Galaxy Buds cihaz içi yapay zeka ile bu sistemi ortadan kaldıracak. Samsung daha önce yaptığı açıklamada Galaxy S24 ailesinde yapay zeka teknolojisinden yararlanacağını duyurmuştu. Yeni Galaxy Buds’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte, S24 serisi farklı dillerin birbirine çevrilmesi konusunda piyasada büyük değişim sağlayabilir.