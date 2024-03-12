iPhone'a yeni tuş geliyor! iPhone 16'nın tasarımı sızdı

Apple'ın üzerinde çalışmaya devam ettiği iPhone 16 serisine ait olduğu iddia edilen tasarımlar internete sızdı. İnternete sızan görüntülere iPhone 16'ya eklenen yeni bir tuş damgasını vurdu.

Akıllı telefon piyasasının önde gelen isimlerinden biri olan Apple, yeni iPhone tasarımları üzerinde çalışmalarını sürdürürken iPhone 16 için internetteki son sızıntı Apple'ın büyük sürprizini bozdu.

İnternete sızan tasarımlarda yeni iPhone 16'nın sol tarafında yer alan ses kontrol tuşlarının üzerindeki küçük düğmenin daha da büyüdüğü ve iPhone 16'ya yeni bir tuş eklendiği gözüktü.

Yeni düğme, telefonun kenarında, ekranın sağında, güç düğmesinin normal konumunun altında olacak.

İnternetteki sızıntılara göre iPhone 16'daki yeni düğme odaklamayı ve yakınlaştırmayı ayarlayacak ve düğmeye basıldığında da fotoğraf ya da video çekimini başlatacak.

MacRumours'un haberine göre tıpkı geçen yılki iPhone 15 gibi, iPhone 16'nın da iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max olarak 4 farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

En pahalı iki seçenek olan iki Pro modelinin ekran boyutu, iPhone 15 muadillerine göre daha büyük olacak. Pro modelinde ekran boyutunun 6,1 inçten 6,3 inçe çıkacağı, Pro Max ekran boyutunun ise 6,7 inçten 6,9 inçe çıkacağı belirtiliyor.

Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen iPhone 16'nın, bazı raporlara göre Apple'ın şimdiye kadar piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefon olması bekleniyor.