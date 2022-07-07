Metin2 gibi orijinal oyunların dünya genelinde çok sayıda takipçisi de bulunmaktadır. Metin2 açık uçlu kaynak kodlarına sahip olan bir oyun olduğu için bu oyunun oyuncular tarafından geliştirilmesi de mümkündür.

Metin2 PVP serverler de Metin2 orijinal oyununun açık kaynak kodlarını kullanarak, geliştirilmesiyle ortaya çıkar. Son zamanlarda açık kaynak kodlarının etkili bir düzeyde düzenlenmesi sonrasında farklı bir ortamda oyunların oynatıldığı bilinmektedir.

Yeni Açılan Metin2 Pvp Serverler (Haziran 2022)

Gondormt2

SM2

Pinamt2

Markos2

Gelecek Ay Açılacak Serverler

Tian2

Adige2

Metin2 PVP Severleri Neden Tercih Ediliyor?

Özellikle Metin2 için açık uçlu kaynak kodları kullanarak farklı isimlerden farklı formatların da karşımıza çıktığını biliyoruz. Elbette ki Metin2 PVP Severlerini oyuncular şekillendiği için çoğu oyuncu, bu tür serverleri orijinal oyundan daha fazla beğenmektedir. Hatta son zamanlarda yapılan araştırmalarda standart Metin2 formatında oynayan oyuncuların sayısı Metin2 PVP serverleri üzerinden oynayan oyunculardan azdır. Tek başına bu veri dahi, Metin2 PVP serverlerinin oyuncuların beğenisi kazandığını göstermek için yeterlidir.

Metin2 PVP Serverler ve Özel Sunucular

Online oyun ortamında özel sunucular sayesinde Metin2 Pvp Serverler kendine özgü odalardan oluşabildiği bilinmektedir. Bu duru esasında sadece Metin2 için değil Knight Online ve diğer online oyunları için de geçerlidir. Kaynak açık kodları üzerinden yeni server odalarının açılması, beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir.

Farklı platformlar üzerinden Metin2 açık kaynak kodlarına ulaşmak mümkündür. Bu açık kaynak kodlarını kullanarak, yeni server odaları açmak mümkün olmaktadır. Oluşturulan yeni serverlerin isimleri de değişmektedir. Yine yeni server odalarının farklı özelliklere de ev sahipliği yapabildikleri bilinmektedir. Dolayısıyla Metin2 PVP serverlerine olan ilgi günden güne de artış göstermektedir.

Metin2 PVP Serverler Nasıl Çalışmaktadır?

Wslik PVP serverler kendine özgü bir çalışma sistemine sahiptir. Bir şekilde Metin2 PVP Server açmayı istiyorsanız, öncelikli olarak bu alanda hizmet sunan Hosting firmaları hakkında bilgi toplamalısınız. İsabetli bir şekilde Hosting tercihi yapmanız; Metin2 PVP Serverinizin de etkili bir düzeyde hizmet sunmasını mümkün kılar. Burada şayet oyuncuların sıkılmayacağı bir server oluşturmak için mutlaka oyuncuların taleplerini de göz önünde bulundurmalısınız! Böylece Metin2 oyuncularının tercih ettiği bir servere sahip olmanız da mümkün olur. Eğer yeni bir oyununuz varsa bu oyunları tanıtım sitelerinde tanıtabilmeniz mümkündür.

Pvpserverler.org sitesinde yeni açılan pvp serverler bulunmaktadır. Liste sıralaması yeniden eski oyunlara doğru gitmektedir. Ancak server sahipleri veya oyuncular tanıtım konusuna mesaj attığında tanıtılan pvp server konusu yukarı çıkmaktadır. Bu sebeple yeni pvp serverler'i saptamak için tanıtım başlığına ya da konunun açılış tarihine bakabilirsiniz.

Kaynak: www.pvpserverler.org