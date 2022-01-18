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Microsoft dev oyun şirketini satın alıyor

Microsoft dev oyun şirketini satın alıyor

Microsoft, oyun şirketi Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar nakit karşılığında satın alacak.

Dev şirket Microsoft, oyun dünyasının en büyük şirketlerinden Activision Blizzard firmasını satın aldı. Satın Alma için belirlenen ücret 68,7 milyar Dolar olarak açıklandı.  Dev satın alma oyun dünyasında büyük ses getirmiş durumda.

SKANDALLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Call of Duty, Warcraft, Candy Crush, Tony Hawk, Diablo, Overwatch, Spyro, Hearthstone, Guitar Hero, Crash Bandicoot ve StarCraft gibi oyunların arkasındaki dev şirket, son zamanlarda skandallarla gündeme gelmişti. 

Cinsel taciz olayları ve davalarla adını duyuran şirket, son günlerde kötü bir süreç geçiriyordu. Şirket tarafından yapılan açıklamada satın almanın heyecan verici olduğu vurgusu yapıldı. 

Ayrıca Activision Blizzard ve Microsoft Gaming bağımsız olarak çalışmaya devam edeceği  duyurulurken, anlaşma tamamlandığında operasyon raporlarının birleşeceği de duyuruldu. 

MICROSOFT'TAN İKİNCİ HAMLE

Microsoft tarafının oyun dünyasındaki en son büyük hamlesi Bethesda firmasını (Çatı şirket ZeniMax Media dahil ZeniMax çatısı altında yer alan id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, Alpha Dog Games, Machine Games ve Roundhouse Studios stüdyoları) satın alması olmuştu. Bunun için de 7,5 milyar dolar ödemişti. 

Etiketler microsoft oyun şirketi
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