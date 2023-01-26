NASA açıkladı: Dünya'nın çok yakınından asteroit geçecek

NASA, kamyonet büyüklüğündeki bir asteroitin Dünya'nın çok yakınından geçeceğini açıkladı.

Teslimat kamyonu büyüklüğünde bir asteroit, şimdiye kadar kaydedilen en yakın karşılaşmalardan birinde Dünya'nın yanından geçecek.

Asteroidin çoğu, iletişim uydularının yörünge mesafesinin onda biri kadar Dünya'nın yakınına gelecek.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre NASA, yeni keşfedilen asteroidin cuma akşamı Güney Amerika'nın güney ucunun 3 bin 600 kilometre yukarısında görüleceğini söyledi.

NASA'ya göre asteroidin Dünya'ya çarpma şansı yok ancak oldukça yakın bir geçiş olacak.

Bilim insanları asteroidin çoğunun atmosferde yanacağını ve daha büyük parçaların muhtemelen göktaşı olarak düşeceğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre ise bu yakınlaşma esnasında söz konusu gök cisminin iletişim uydularına çarpma ihtimalinin ise oldukça düşük olduğu belirtildi.

Cumartesi günü keşfedilen 2023 BU olarak bilinen asteroidin 3,5 metre ile 8,5 metre arasında olduğuna inanılıyor.