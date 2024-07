Oyunun da tadı kaçtı: PlayStation oyunlarına dev zam

Sony, PlayStation oyunlarına bir kez daha zam yaptı.

Sony'den oyunseverleri üzecek bir haber geldi. Dün gece itibarıyla yapılan zamların ardından birçok PlayStation oyununun fiyatı ciddi oranda arttı.

Popüler ve AAA oyunlarda yaşanan zamla beraber bazı oyunların fiyatı 2 bin 800 TL'ye dayandı.

Zamlardan etkilenen oyunların bazıları ise God of War Ragnarök, Call of Duty Black Ops 6, The Last of Us Part I, Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition ve Days Gone oldu. Marvel's Spider-Man 2 veya Assassin's Creed Mirage gibi oyunların fiyatı ise aynı kaldı.

HANGİ PLAYSTATION OYUNLARINA ZAM GELDİ?

Zam gelen PlayStation oyunları ise şu şekilde:

God of War: Ragnarök: 2.799 TL

Call of Duty Black Ops 6: 2.799 TL

The Last of Us Part I: 2.799 TL

Elden Ring Shadow of the Erdtree Edition: 2.799 TL

Silent Hill 2 Remake: 2.499 TL

Star Wars Outlaws: 2.799 TL

Hellblade: Senua's Sacrifice: 1.049 TL

Days Gone: 1.399 TL

Bloodborne: GOTY Edition: 1.199 TL

Warhammer 40.000: Space Marine 2: 2.799 TL

Black Myth: Wukong: 2.499 TL