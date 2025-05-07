Meğer PKK kongreyi toplamış, fesih kararını alıp Türkiye'ye bildirmiş...

MHP lideri Bahçeli'nin, geçen yıl 22 Ekim'de eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrı ile başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği yeni süreçte, PKK'nın geçtiğimiz Nisan ayında kongresini toplayarak fesih kararını aldığı ve Türkiye'ye de bu kararı bildirdiği iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." çağrısıyla başlayan yeni süreçte "PKK kendini ne zaman feshedecek" tartışmaları sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Bahçeli'nin çağrısı ve DEM Parti'nin oluşturduğu İmralı heyetinin bebek katili Abdullah Öcalan ile İmralı'daki görüşmelerinin ardından terörist başının terör örgütüne yaptığı silah bırakıp, örgütü feshetme çağrısı sonrasında Türkiye PKK'nın ne zaman adım atacağını beklerken PKK'nın geçen ay bu yöndeki adımı attığı öne sürüldü.

Aydınlık gazetesinde yer alan habere göre bölücü terör örgütü PKK'nın nisan ayının ilk yarısında kongresini topladığı, kongre sonucunda fesih kararının alınarak devlete bilgi verildiği ancak kararın henüz ilan edilmediği belirtildi.

Ayrıca toplantının birkaç günlük bir kongre olmadığı, örgütün tüm kanatlarıyla ayrıntılı görüşmelerin yapıldığı bildirildi. Fesih kararının ilan edilmesinin ardından silah bırakma ile ilgili mekanizmaların devreye girmesi ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Aydınlık