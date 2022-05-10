Rus YouTube'u ''Rutube'' hacklendi

Rusya'nın YouTube'a alternatif olarak kurduğu video içerik platformu Rutube siber saldırıya uğradı. Saldırının kaynağı ve sitenin ne zaman eski haline geleceği bilinmiyor.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, birçok Rus internet ağının siber saldırıya uğramasına neden oldu.

İnternetin yaygınlaşmasından beri sosyal ağları ülke çapında inşa eden ve vatandaşlarının yabancı uygulamalara yönelmesini engelleyen Rusya'da bu durum kullanıcılar için hayli can sıkıcı olmaya başladı.

RUS YOUTUBE'U SALDIRIYA UĞRADI

Son olarak Rusya'nın YouTube alternatif olarak 2006'da kurduğu video içerik platformu Rutube saldırıya uğradı.

Siteye giriş mümkün olmazken ne zaman eski haline döneceği konusunda da bir bilgi verilmedi.