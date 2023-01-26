Teknoloji devi 3 bin 900 çalışanını kovacak

Teknoloji devlerindeki işten çıkarma furyasına IBM de katılıyor. IBM'nin bugün 3 bin 900 çalışanı işten çıkaracağı öğrenildi.

Dünyanın en köklü teknoloji şirketlerinden IBM'in birçok kişiyi işten atacağı öğrenildi.

IBM'den yapılan açıklamaya göre işten çıkarmaların temel sebebi gelirlerdeki azalma değil. Birçok teknoloji şirketi artan maliyetler ve yavaşlayan piyasa koşulları nedeniyle işten çıkarmalara başlamıştı.

IBM, önceki dönemlerde yapılan şirket satışları nedeniyle 3 bin 900 kişiyi kovacağını duyurdu.

Şirketin çalışan sayısı 2021'den beri 22 bin azaldı.

Daha önce Google 12 bin, Microsoft 10 bin, Meta 11 bin, Amazon ise 17 bin kişiyi kovacağını duyurmuştu.