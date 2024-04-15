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Threads Türkiye'de geçici olarak kapatılacak

Threads Türkiye'de geçici olarak kapatılacak
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Meta'nın Twitter'a rakip olarak çıkarttığı sosyal medya platformu Threads, 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.

Meta'nın Twitter yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads'i geçici olarak kapatacağı duyuruldu.

Şirket Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım Mmekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Açıklamada, bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği de belirtildi.

Etiketler Threads türkiye meta sosyal medya
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