  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Tüm Android cihazlarda bir ilk

Tüm Android cihazlarda bir ilk

Tüm Android cihazlarda bir ilk
Güncelleme:

Google yeni Android işletim sistemli akıllı telefonu Pixel 8 ile Android cihazlardaki bir kuralı daha yıkmaya hazırlanıyor...

Google Pixel 8 serisi, beş yıl boyunca sürecek olan işletim sistemi güncellemelerini alacak ilk seri olacak.

Diğer Android üreticileri için bu durum zorlayıcı olabilir ancak genel olarak Android pazarının daha iyi bir yazılım deneyimi sunmaya yönelmesi açısından olumlu bir adım olarak görülmelidir. Rekabetin artmasıyla birlikte, şirketler cihazlarına daha iyi yazılım güncellemeleri sunma konusunda daha istekli olabilirler.

Henüz Android güncellemeleri açısından Apple'ın iOS'unun seviyesine ulaşılamasa da, Pixel 8 serisi, uzun süreli güncelleme desteği ile Android'in bu alandaki zafiyetini düzeltebileceğine dair yeni bir umut ışığı olarak değerlendirilebilir.


Android 14 ve yeni Pixel cihazlarının Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

 

Etiketler Google Pixel 8 Google Pixel 8 android güncelleme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti ve MHP’nin yerel seçim planı belli oldu
Yaşayan Nostradamus Athos Salome 2024 yılı kehanetini açıkladı
Ay'ın en büyük ve en parlak hali: Mavi Ay böyle görüntülendi
Ömer dizisine 4 isim daha katıldı
HÜDA PAR lideri anadilde eğitim için Anayasa değişikliği istedi
Meteoroloji uyardı... Önce en sıcak gün ardından yağmur!
Kabı kacağı hazırlayın! İstanbul'da su kesintisi kapıda
Sabancı çiftine dikkat çeken ziyaret
İşte Atatürk’ün çizimiyle Büyük taarruz
Afra Saraçoğlu yine çok cesur! Sütyensiz pozunu paylaştı