  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Türkiye 5G'ye geçiyor! Geri sayım başladı

Türkiye 5G'ye geçiyor! Geri sayım başladı

Türkiye 5G'ye geçiyor! Geri sayım başladı
Güncelleme:

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G teknolojisi için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, ''1 Nisan itibariyle bütün müşterilerimize 1000 megabit ve üstü hızda 5G servisi vermeye başlayacağız'' dedi.

Mobil Dünya Kongresi için İspanya'da bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’de 1 Nisan'da başlayacak olan 5G süreci ve bu konuda Turkcell'in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koç, Turkcell’in 5G altyapı hazırlıklarını tamamladığını, 1 Nisan itibarıyla 1000 Mbps ve üzeri hızda 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ve 32 yıldır süren liderliklerini 5G’de de sürdüreceklerini kaydetti.

Koç şunları söyledi:

“Türkiye’nin Turkcell’i olarak Türkiye’yi 5G ile donattık. Gerekli hazırlıklarımızı, altyapı kurulumlarını tamamladık. 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. 1 Nisan itibariyle bütün müşterilerimize 1000 megabit ve üstü hızda 5G servisi vermeye başlayacağız. Ekim ayındaki 5G ihalesinde, 1,5 milyar dolar bedelle Türkiye’deki en geniş frekans bandını aldık. 4.5G’deki liderliğimiz 5G’de de perçinlenerek devam edecek. 5G ile beraber internet hızında 10 kata varan artış yaşanacak. Fiber altyapısı henüz ulaşmamış yerlerdeki müşterilerimize de fiber hızında sabit interneti, 5G uyumlu yeni Turkcell Superbox teknolojisiyle ulaştıracağız. Turkcell Superbox ile beraber Türkiye’deki her haneye 1000 megabit ve üstü 5G hizmeti sunacağız. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz. Tüm Türkiye’yi 5G altyapısı ile donattık. Ancak tüketicilerin 5G’ye erişimini sağlamak ve 5G’yi yaygınlaştırmak da bir o kadar önemli. Bunun için de çalışmalara geçen yıl başladık. Türkiye’de üretim yapan uluslararası firmalarla yaptığımız anlaşmalarla, ekonomik ve erişebilir 5G uyumlu telefonlarını uygun koşullarla müşterilerimize sunduk. Benzer anlaşmaları burada da yaparak, müşterilerimize uygun fiyatlı 5G telefonları ulaştırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak her zaman ilklere imza attık. 32 yıl önce Türkiye’yi ilk ‘alo’ ile tanıştırdık. Bunun yanında her zaman yerli ve milli teknolojilerin gelişimine destek verdik. Türkiye’de en fazla ULAK yerli 5G baz istasyonu olan operatörüz. Yerli baz istasyonlarını networkümüzde kullanmaya devam edeceğiz.”

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu!
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı
Etiketler Turkcell 5G internet Ali Taha Koç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Ekranların reyting şampiyonu dizisinin yeni bölüm fragmanı seyircisini isyan ettirdi Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Türkiye ile İran arasındaki sınır kapısına ''Siyah Bayrak'' asıldı, kısıtlamalar başladı! Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama! Okuldaki ''Kabe'de hacılar ilahisi' tartışmalarında Ali Erbaş’ın kızından tepki çeken açıklama! TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... TÜİK Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı... Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Yeniden ''kara kış'' alarmı verildi: Soğuklar ve kar yağışı geri dönüyor! Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! Akaryakıtta Cumhuriyet tarihinin zam rekoru: Litresi 70 TL'ye ulaşacak! Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Türkiye'yi sarsan cinayete yayın yasağı! Fatma öğretmen gözyaşlarıyla uğurlandı Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden nükleer iddia! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! İstanbul'da genç bir anne ile minik kızının cesedi denizde bulundu! Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu Enflasyon açıklandı; Mart 2026 kira artış oranı belli oldu
Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Çocuk yaşta başlayan merakı, 32 yaşında onu bir koleksiyoner yaptı! Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Tam 542 bin TL trafik cezası kesildi ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı ENAG Şubat 2026 enflasyon rakamlarını açıkladı Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu Tüm emekli ve memurun enflasyon farkı zammında ikinci veri belli oldu Sahur vakti babasını öldürmüştü! Cinayetin altından ''aldatma'' iddiası çıktı Sahur vakti babasını öldürmüştü! Cinayetin altından ''aldatma'' iddiası çıktı Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! Türkiye'deki il sayısı 82'ye çıkabilir: ''3 ilçe birleşip il olsun'' teklifi Meclis'te! İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı İbrahim Tatlıses'in 12 yaşına giren minik kızını görenler tanıyamadı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Türkiye için korkutan deprem uyarısı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Savaşın vurduğu piyasalarda İslam Memiş’ten altın, gümüş, borsa, Dolar ve Euro için kritik uyarı Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal! Türkiye'nin turizm başkentindeki eşsiz güzelliklerinde saç baş yolduran işgal!