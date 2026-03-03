Türkiye 5G'ye geçiyor! Geri sayım başladı

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G teknolojisi için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, ''1 Nisan itibariyle bütün müşterilerimize 1000 megabit ve üstü hızda 5G servisi vermeye başlayacağız'' dedi.

Mobil Dünya Kongresi için İspanya'da bulunan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, Türkiye’de 1 Nisan'da başlayacak olan 5G süreci ve bu konuda Turkcell'in yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi. Koç, Turkcell’in 5G altyapı hazırlıklarını tamamladığını, 1 Nisan itibarıyla 1000 Mbps ve üzeri hızda 5G hizmeti sunmaya başlayacaklarını ve 32 yıldır süren liderliklerini 5G’de de sürdüreceklerini kaydetti.

Koç şunları söyledi:

“Türkiye’nin Turkcell’i olarak Türkiye’yi 5G ile donattık. Gerekli hazırlıklarımızı, altyapı kurulumlarını tamamladık. 1 Nisan’ı iple çekiyoruz. 1 Nisan itibariyle bütün müşterilerimize 1000 megabit ve üstü hızda 5G servisi vermeye başlayacağız. Ekim ayındaki 5G ihalesinde, 1,5 milyar dolar bedelle Türkiye’deki en geniş frekans bandını aldık. 4.5G’deki liderliğimiz 5G’de de perçinlenerek devam edecek. 5G ile beraber internet hızında 10 kata varan artış yaşanacak. Fiber altyapısı henüz ulaşmamış yerlerdeki müşterilerimize de fiber hızında sabit interneti, 5G uyumlu yeni Turkcell Superbox teknolojisiyle ulaştıracağız. Turkcell Superbox ile beraber Türkiye’deki her haneye 1000 megabit ve üstü 5G hizmeti sunacağız. Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük edeceğiz. Tüm Türkiye’yi 5G altyapısı ile donattık. Ancak tüketicilerin 5G’ye erişimini sağlamak ve 5G’yi yaygınlaştırmak da bir o kadar önemli. Bunun için de çalışmalara geçen yıl başladık. Türkiye’de üretim yapan uluslararası firmalarla yaptığımız anlaşmalarla, ekonomik ve erişebilir 5G uyumlu telefonlarını uygun koşullarla müşterilerimize sunduk. Benzer anlaşmaları burada da yaparak, müşterilerimize uygun fiyatlı 5G telefonları ulaştırmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin Turkcell’i olarak her zaman ilklere imza attık. 32 yıl önce Türkiye’yi ilk ‘alo’ ile tanıştırdık. Bunun yanında her zaman yerli ve milli teknolojilerin gelişimine destek verdik. Türkiye’de en fazla ULAK yerli 5G baz istasyonu olan operatörüz. Yerli baz istasyonlarını networkümüzde kullanmaya devam edeceğiz.”

DHA