Twitter ve Facebook haber hesaplarını askıya aldı

ABD'de seçim yarışı tüm hızıyla devam ederken, Twitter ve Facebook şirket politikalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı haber hesaplarını askıya aldı.

Şirketler, söz konusu hesapların otomatik içeriklerle koordinasyon politikasını ihlal ettiğini duyurdu.

Askıya alınan hesaplardan biri olan SVNewsAlerts, geçen hafta 10 binden fazla takip aldıktan sonra 78 binden fazla Twitter takipçisine ulaşmıştı.

Hesapta seçimlerle ilgili huzursuzluk ve oylama güvenliği ile ilgli bilgilerin sık sık paylaşıldığı, Demokratlarla ilgili sahtekarlık iddialarının gündeme getirildiği ve Trump'ın mitinglerine dikkat çekildiği iddia edildi.

Twitter tarafından askıya alınan diğer hesaplar arasında FJNewsReporter, Crisis_Intel ve Faytuks bulunuyor.