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Uzayda tek başına hareket eden kara delik keşfedildi

Uzayda tek başına hareket eden kara delik keşfedildi
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NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan bir kara delik keşfettiğini duyurdu.

NASA’daki bilim insanları, Samanyolu galaksisinde ilk kez tek başına dolaşan bir kara delik görüntüledi. Yaklaşık 7.1 Güneş kütlesine sahip olan ve 4 bin 958 ışık yılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, uzayda saniyede 51 kilometre hızla hareket ettiği bildirildi. Genellikle kara delikler, yörüngelerinde dönen yıldızlar ya da diğer kara deliklerle tespit ediliyor. Ancak bu nesne, ‘kütleçekimsel mikromercekleme’ adı verilen bir yöntemle, arkasındaki bir yıldızdan gelen ışığı geçici olarak çarpıtarak fark edildi.

İlk olarak 2011 yılında Optik Yer çekimsel Mercek Deneyi (OGLE) ve Astrofizikte Mikro Mercek Gözlemleri (MOA) projeleri kapsamında tespit edilen olay, detaylı biçimde analiz edildi. Hubble Uzay Teleskobu, yıldız ışığındaki sapmayı ölçmek amacıyla 6 yıl boyunca 8 ayrı gözlem gerçekleştirdi ve 16 farklı teleskoptan fotometri verileri toplandı. Araştırmacılar keşifle ilgili, "Hubble gözlemleri ve güncellenmiş fotometrinin eklenmesiyle yaptığımız revize edilmiş analiz, daha yüksek doğruluk oranına sahip ancak önceki ölçümlerimizle ve merceğin yıldız kütleli bir kara delik olduğu sonucumuzla tutarlı sonuçlara ulaşıyor" ifadelerini kullandı.

Keşfin, tek başına hareket ettiği doğrulanan ilk kara delik olduğu belirtilse de evrende benzer kara deliklerin de bulunabileceği kaydedildi.

NASA, uzayda ilk kez tek başına dolaşan bir kara delik keşfettiğini duyurdu.

DHA

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Etiketler nasa uzay kara delik
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