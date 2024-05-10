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WhatsApp'a şimdi de PC güncellemeleri geliyor

WhatsApp'a şimdi de PC güncellemeleri geliyor
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Mobil dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Windows 11 ve Windows 10'deki uygulamaları için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor.

Windows 11 ve Windows 10'deki WhatsApp APP'ine yapılan yeni bir güncelleme, kullanıcı deneyimini artıran üç yeni özellik ekleyecek

Bu güncelleme ile Windows'taki WhatApp arayüzü canlanacak. Yeni güncelleme ile artık kişilerin listesi menü içinde gizlenebilecek.

Böylece sohbet tam ekran alanını kaplayacak ve menü üzerinden tıklanarak kişi listesi kolayca geri getirilebilecek.

Artık sohbetler yeni bir pencerede açılabilecek. Sohbet penceresi daha basit bir hale gelecek.

Etiketler whatsapp güncelleme microsoft windows yenilik yeni güncelleme
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