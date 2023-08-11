X olan Twitter’a bir güncelleme daha geliyor

Elon Musk'ın satın aldıktan sonra peş peşe tepki çeken kararlar aldığı ve son olarak da adını X olarak değiştirdi Twitter'a bir yenilik daha geliyor.

Elon Musk’ın şirketin başına geçmesinden sonra ortaya çıkan haberler bu defa X’in CEO’su Linda Yaccarino tarafından da onaylandı.

Yaccarino, görüntülü sohbetlerin; sosyal medyada kullanıcıların birçoğunun paylaşmaktan çekinebileceği düşünülerek telefon numaraları kullanılmadan çalışacağını duyurdu.

Bu özellik, Yaccarino ve Elon Musk’ın X’i uzun biçimli video içeriği, ödeme sistemleri ve içerik oluşturucu abonelikleri gibi “her şey uygulamasına” dönüştürme amaçlarını açıkladıktan sonra onaylanıyor.



CEO’nun sözleri, arayüzün nasıl görüneceğine dair bir ekran görüntüsü paylaşan X tasarımcısı Andrea Conway’in geçen ay yaptığı bir tweet’i de destekliyor.